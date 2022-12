Laura Acuña habla de la dura situación familiar que vivió debido al cáncer encapsulado de su papá

En medio de las buenas nuevas que está viviendo: su programa La Sala de Laura Acuña es un éxito en audiencia y debuta como actriz en la cinta El último hombre sobre la Tierra, dirigida por Juan Camilo Pinzón y producida por Dago García, la preciosa abogada tuvo que enfrentar una situación complicada debido a un cáncer encapsulado que le encontraron a su padre, Germán Acuña, hace unos meses. Hablamos con ella, en exclusiva.

Supimos que este año fue retador debido a un impasse con la salud de tu papá… ¿Me imagino que esta celebración estará cargada de mucho agradecimiento por su recuperación?

Mi papá tuvo unos temas de salud este año algo complicados y tuvieron que operarlo. Él es diabético hace muchos años y digamos que, a mí no me gusta contar mucho estas cosas, pero tuvo que someterse a una cirugía en un riñón porque tenía un cáncer encapsulado, fue una cosa muy dura, que como familia nos tocó afrontar. Afortunadamente, todo salió bien, él está bien ahora y gracias a Dios no pasó a mayores.

¿Cómo asumió este tema tu papá?

Para mi papá esto fue terrible, es decir, psicológicamente lo afrontó muy bien, pero obviamente ha sido un tipo deportista, no fuma, no toma, ha sido la persona más sana durante toda su vida: son 50 años de hacer ejercicio, comer bien, etc. Sin embargo, son como cositas que te recuerdan que debes estar la mayor cantidad de tiempo posible con las personas que quieres, porque la vida puede cambiar de un minuto a otro.

Entonces, esta Navidad será realmente especial para ustedes como familia…

Totalmente. Esto no pasó a mayores pero lo especial es eso, es realmente disfrutar con los que uno más quiere, porque a uno le cambia la vida en un minuto y nadie sabe cuánto tiempo tiene. Yo creo que nosotros vivimos con eso muy presente, eso es parte de lo que mi papá nos inculcó: “No hay que posponer las cosas que uno puede hacer ya”. Esa ha sido de las enseñanzas más bonitas que nos ha dejado mi papá.