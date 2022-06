Laura Acuña confesó porque se distanció de Carolina Cruz y de Carolina Soto

Laura Acuña, Carolina Cruz y Carolina Soto son tres reconocidas presentadoras de la televisión colombiana, quienes se han posicionado como tres de las favoritas de la TV desde hace varios años. También se han consolidado como madres, esposas y como empresarias, gracias a su talento y carisma. Sin embargo, desde hace un tiempo no se les ha vuelto a ver juntas.

(Te puede interesar: ¿Sebastián Caicedo tiene un nuevo amor? Rumores apuntan que es una influencer)

Laura Acuña y Carolina Soto habían forjado una amistad muy sólida desde hacía varios años. Sin embargo, desde hace un tiempo han estado distanciadas. Por otro lado, Laura y Caro Cruz habían tenido diferencias en el pasado cuando trabajaban en Muy buenos días y hasta se rumoró en ese momento que Laura había "sacado" a la vallecaucana del programa. Sin embargo, años después habían limado asperezas y se habrían reencontrado por los pasillos del Canal Caracol.

(Sigue leyendo: Daniella Álvarez habló sobre su salud: "Se me volvió a abrir la herida del pie”)

En una mecánica de "preguntas y respuestas" de Instagram, los seguidores de la presentadora le preguntaron: “¿Cuándo irás a la fina de Carolina Soto?”, fue la pregunta del cibernauta, a lo que Laura Acuña respondió: “Ustedes pueden creer que no hemos podido cuadrar nunca, o sea, los tiempos no funcionan. Pero tengo muchas ganas de ir, porque me han dicho que se pasa buenísimo allá. Sobre todo por esos desayunos espectaculares que hace ella”.

(Te puede interesar: Paola Jara y Jhonny Rivera bautizaron a su ahijado y las criticas no paran)

Sobre la relación de las tres presentadoras, han salido rumores de supuestas diferencias entre ellas. Ante este tema, Laura Acuña también dio su versión. “Lo que pasa es que ellas comparten más, porque están todo el tiempo juntas y trabajan en el mismo lugar. Pero sí somos amigas”.

Laura Acuña también les contó a sus seguidores que estuvo muy enferma y que el virus atacó muy duro a sus hijos, tanto que se atrevió a afirmar que esta enfermedad fue peor que cuando se contagiaron del nuevo coronavirus.

Más noticias

Madonna se besó con Tokisha durante un concierto en New York

¿Lina Tejeiro tiene un nuevo amor? Esto es lo que sabemos

¡Elizabeth Loaiza le da la bienvenida a su segunda hija, Mia!