Ladrón culpa a Kim Kardashian por el robo en París: "Debería ser menos presumida"

Uno de los momentos más aterradores en la vida de Kim Kardashian fue el que vivió en 2016, cuando en París un par de hombres entraron a la habitación de su hotel a robarla, mientras vestían como policías. Como ella estaba allí fue atada y amordazada dentro de una bañera, por lo que presenció todo el acto.

Tiempo después habló del tema en el show de David Letterman y rompió en llanto al recordar este episodio.

“Repetían ‘el anillo, el anillo’. Yo lo tenía junto a la cama, así que se lo ofrecí a uno de los hombres y me agarró. Yo estaba usando una bata sin nada abajo y…”. En ese punto no pudo hablar más. Sin embargo, luego recuperó la compostura y narró que los ladrones usaron esposas, abrazaderas plásticas y cinta para ductos para amarrarla.

Pues bien, seis años después de lo sucedido, uno de ellos habló y aseguró que no se arrepiente de nada. “¿Culpable? No, no me importa”, aseguró a ‘VICE’.

Yunice Abbas pasó 22 meses en prisión y fue liberado por razones de salud, que algunos medios relacionan con problemas cardiacos.

Según cuenta, no entró a la habitación del hotel, sino que se quedó abajo vigilando.

“Por supuesto que debió quedar traumatizada”, reconoció. “Ella desperdiciaba el dinero y yo simplemente estuve allí para recogerlo”.

