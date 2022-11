Kylie Jenner responde tras acusaciones de “encubrir a Balenciaga”

Desde el pasado 23 de noviembre las redes sociales encendieron la polémica sobre la campaña 2023 de Balenciaga. En las imágenes se observaba a unos niños modelando junto a objetos sexuales.

Aunque la casa de moda ofreció disculpas y retiró las fotografías, el clan Kardashian se vio involucrado en la polémica, pues Kim Kardashian tiene vínculos directos con Balenciaga. A pesar de que la empresaria se pronunció frente a las imágenes, internet inculpó a su hermana Kyle Jenner de “encubrir la marca”.

Esto a raíz de una fotografías publicadas por la modelo, en la que se ve en compañía de sus hijos. Según un usuario de TikTok, Jenner, estaría utilizando la imagen de su hijo para que las personas olviden el incidente: “Usar a tu hijo para desviar la atención del escándalo de Balenciaga…. Kylie clásica”, dice el comentario.

Ante la viralidad de la publicación, la empresaria decidió responder a los críticos: "He estado callada en los últimos días, no porque no me hayan sorprendido ni indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto", dijo en sus historias de Instagram.

Y añadió que como madre se había inquietado mucho con las imágenes, pues "la seguridad de los niños debe tener la mayor consideración y cualquier cosa en contra no debe tener lugar en nuestra sociedad, punto", finalizó.

