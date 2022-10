Kourtney Kardashian revela la razón de distanciamiento entre ella y Khloé

Instagram: @kourtneykardash

La familia Kardashian ha creado todo un imperio alrededor de su nombre: modelos, empresarias, dueñas de marcas de ropa y maquillaje reconocidas, en cada una de estas facetas han sabido brillar.

Sin embargo, como en todos los hogares, también pasan por momentos difíciles o tienen relaciones complicadas. Este fue uno de los temas que abordó Kourtney, la mayor de las hermanas, en el episodio más reciente del podcast ‘Not skinny but not fat’ de Amanda Hirsch.

Según dijo, en este momento su relación no es la más cercana, pero no es porque se hayan peleado, sino porque “cuando Khloé estaba embarazada de True, Kim estaba esperando a Chicago vía gestación subrogada, así que sentí que se unieron porque estaban pasando por las mismas cosas”.

“En ese momento yo no me sentía bien en el show”, confesó. “Yo estaba muy sensible y si alguien me decía algo malo yo respondía con palabras 20 veces peores”, añadió, por lo que empezó a ir a terapia.

No obstante, recalcó que “están bien”, solo no en el mismo punto de sus vidas.

La estadounidense de 43 años ahora está felizmente casada con Travis Barker, baterista de Blink-182, y al respecto también dijo que es fiel creyente de que “el tiempo es perfecto” y se unieron al otro en el momento correcto.

No obstante, le costó aceptar salir con él, pues “tenía la guardia muy alta” por sus experiencias pasadas.

