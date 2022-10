Kimberly Reyes reaccionó a supuesto romance con James Rodríguez

Instagram: @kimberlyreyesh

Luego de la ruptura entre Kimberly Reyes y quien fue su esposo, el empresario Federico Severini, se rumoró que la actriz y el futbolista James Rodríguez estaban juntos.

Aunque ella no le cierra la puerta al amor sí se ha encargado de dejar claro que no es el colombiano quien ocupa su corazón. De hecho, no se sabe si sale con alguien.

Sin embargo, un viaje a Dubai levantó las sospechas de algunos internautas y, aunque ocurrió hace un tiempo, el programa ‘Lo sé todo’ se la encontró en un evento y le preguntó directamente si había ido a visitar al jugador, quien ahora juega con Olympiacos F.C. de la Superliga de Grecia.

“Cuando yo estaba en Dubái fui a presentar un evento para una empresa. ¿Qué tiene que ver el caldo con la tajada?”, bromeó.

Luego, aclaró que: “Es un amigo, lo conozco, conozco a su familia, es un llave. Ya”.

¿En qué anda la actriz?

Reyes ha estado un poco alejada de la televisión últimamente, pero según ella es porque quiere enfocarse en su proyecto y marca personal.

Por otro lado, es concursante de ‘Bake Off’, un reality de ‘HBO Max’. Este programa cuenta con la participación de Martina La Peligrosa, Mario Ruiz y Cabas, por mencionar a algunas celebridades.

