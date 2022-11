Kim Kardashian rompe silencio sobre polémica de Balenciaga

Kim Kardashian, posiblemente la embajadora de la marca Balenciaga de más alto perfil, ha emitido un comunicado sobre su relación con la casa de moda después de que se publicaran en Internet anuncios en los que aparecían niños.

‘He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo ha podido ocurrir esto’, escribió Kardashian en un comunicado publicado en sus cuentas sociales el domingo 27 de noviembre.

‘Como madre de cuatro hijos, me han sacudido las imágenes. La seguridad de los niños debe tenerse en la más alta consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debería tener lugar en nuestra sociedad, y punto’, escribió.

La semana pasada, los compradores denunciaron a la casa de moda por publicar en su página web fotos de niños sosteniendo osos de peluche con arneses y esposas de cuero: ‘Balenciaga usando fotos de niñas jugando con osos de peluche vestidos con ropa de bondage en su página web es escalofriante’, escribió un usuario en Twitter. En otro anuncio de la colaboración de Balenciaga con Adidas, los documentos relativos a las leyes de pornografía infantil son claramente visibles en primer plano. Los usuarios observadores han encontrado desde entonces aún más referencias a la explotación infantil en las campañas publicadas a principios de este año.