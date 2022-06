Kim Kardashian habría dañado el icónico vestido de Marilyn Monroe

Twitter: @kimkardashian

La Met Gala de este año dejó postales para la historia y Kim Kardashian usando el vestido de Marilyn Monroe fue uno de estos.

La estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ logró que le prestaran el mismo vestido que Monroe portó cuando le cantó el cumpleaños al entonces presidente de Estados Unidos, y rumorado amante, John F. Kennedy. Ahí reside la importancia de tal prenda.

Lo anterior, en el afán de cumplir el tema de este año para la gala: Gilded glamour, moda inspirada en la era dorada de Nueva York.

Sin embargo, lo que en el momento fue aplaudido por gran cantidad de internautas, también recibió críticas por parte de interesados en historia y expertos en telas, quienes afirmaban que la prenda podría sufrir daños considerables.

El tiempo les dio la razón, ya que en fotos recientemente tomadas se ve el desgaste de la tela y algunas piedras faltantes luego de que Kim lo usara.

Ripley’s believe it or not, el museo al que pertenece el vestido, no se ha pronunciado. Sin embargo, cuando ocurrió la Met Gala afirmaron que “con el aporte de conservacionistas, tasadores y archivistas de prendas, la condición de la prenda fue máxima prioridad. Por extraño que parezca no se hicieron modificaciones al vestido y Kim incluso se cambió a una réplica después de la alfombra roja”.

