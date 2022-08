Kim Kardashian está en busca de una nueva pareja, tras terminar con Pete Davidson

Instagram: @kimkardashian

Tras nueve meses de relación, Kim Kardashian, una de los miembros de la farándula de Hollywood más conocidas, y el comediante Pete Davidson terminaron. La noticia dejó en shock a los fanáticos de la pareja, quienes se encontraban felices de que ella se diera una nueva oportunidad en el amor tras su mediático divorcio de Kanye West.

De hecho, el rapero no dejó pasar la oportunidad y se burló de Davidson al publicar un falso titular de ‘The New York Times’ afirmando que “Skete Davidson murió a los 28 años”, edad que coincide con la del comediante y miembro de ‘Saturday Night Live’.

Pues bien, como suelen decir: “Después de la tormenta viene la calma”, y ‘E! News’, medio que anteriormente albergaba y producía el show de ‘Keeping Up With The Kardashians’, afirmó que la también empresaria ya está lista para salir con alguien más, pero que “no está dispuesta a comprometer su tranquilidad”.

Así lo confirmó una fuente cercana a la familia, que, además, agregó que “tiene varias opciones” y que “todos sus amigos están constantemente tratando de que salga con alguien”.

Según otra fuente consultada por ‘E!’, Kim busca a alguien mayor que sea capaz de entender su estilo de vida.

¿Alguna apuesta o sugerencia de quién debería ser el afortunado?

