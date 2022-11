Khloé Kardashian y Tristan Thompson se reencuentran en fiesta de Halloween

Como se ve en uno de los más recientes videos de Kim Kardashian y su hija North West que muestra la celebración de Halloween, entre los asistentes a la fiesta de la familia estaban Khloé Kardashian, su ex Tristan Thompson y su hija True Thompson.

Vale la pena señalar que el bebé de Khloé y Tristan, que llegó a través de un vientre sustituto a principios de este año, también hizo su debut en las redes sociales ese mismo día, ya que se le vio luciendo un disfraz de tigre en el Instagram de la fundadora de Good American. En cuanto a True, ella se metió en el espíritu festivo vistiéndose como Owelette del programa de Disney Junior, PJ Masks.

La aparición de Tristan en el evento de la familia se dio pocos días después de que Khloé hablara sobre su relación anterior con la estrella de la NBA. (El hijo de Khloé y Tristan fue concebido antes de que él le diera la bienvenida a su hijo, Theo, con Maralee Nichols, a fines del año pasado).

"Cuando dije que estaba aprendiendo a dejar de amar a Tristan", compartió Khloé durante el episodio del 27 de octubre de The Kelly Clarkson Show. "Creo que las personas, ya sean familiares o amigos, o cualquier persona a la que le cuentes tu historia, dicen 'Está bien, sigue adelante. Yo digo 'No'. No es tan fácil".