Khloé Kardashian aclara cuántas cirugías se ha hecho

Nuevamente la socialité, empresaria y experta en fitness Khloé Kardashian vuelve a ser noticia, ahora debido a su apariencia física. Sin duda Khloé luce muy diferente de como se veía años atrás. Su figura ahora es más atlética debido a sus estrictas rutinas deportivas, pero su cara ha cambiado bastante. Por eso las críticas en redes sociales le llueven, pidiendo que suspenda los retoques en su rostro, pero ella insiste en que solo tiene una única cirugía: la de nariz.

¿12 implantes en la cara?

La rubia de la famosa familia, Khloé Kardashian aprovechó su participación en el podcast de Dear Media Not Skinny But Not Fat con Amanda Hirsch para despejar los rumores sobre los retoques estéticos en su rostro. La mujer de 37 años dijo que se había sentido “ofendida” por los trolls que la acusaban de “12 implantes de cara”.

La estrella del reality The Kardashians confirmó que solo ha tenido una operación de cirugía plástica, que fue de nariz, y agregó que le encanta haberlo hecho. La también empresaria dijo que ha sido muy directa sobre su operación de nariz y por eso le resulta tan ofensivo que la gente la haya acusado de mentir sobre otros “arreglitos”.

“Me molestaba cuando la gente decía que me había hecho 12 implantes de cara. Estoy como, ‘Oh, Dios mío, ¿lo hice?’ ‘Yo estaba como, ‘Eso es una locura’”, compartió Khloé. Esas afirmaciones, mencionó, la desanimaron: “No me molestó. me ofendió. Simplemente no podía entender por qué la gente pensaba eso”.

2008

2010

Kris Jenner y Khloe Kardashian asisten al juego entre los Lakers y los Suns de Phoenix en mayo de 2010.

2013 - 2015

Para estos años, Khloé Kardashian habia roto su compromiso con el deportista Lamar Odom y comenzó a transformarse más drásticamente, bajando de peso y afinando los ángulos de su cara. Además, compartía diariamente sus rutinas de ejercicio en redes sociales, Khloé comenzó a lucir unos pómulos más altos y los labios más gruesos.

2016

A partir de este año podemos decir que la Khloé Kardashian que conocimos en los inicios de "Keeping Up with The Kardashians" es absolutamente distinta a la empresaria de ese año. Además de la transformación de su cuerpo, debido al ejercicio y a su dieta vegana, su cara es mucho más pequeña, luce más el mentón y la nariz es más respingada.

2019

Gracias a los retoques estéticos, Khloé Kardashian se parece cada vez más a su media hermana, la empresaria Kylie Jenner. Bótox, ácido hialurónico, hilos rusos, aparatología, aumento de labios, afinamiento facial, la han convertido en una mujer de facciones distintas.

2022

A sus 38 años, hoy Khloé Kardashian luce completamente distinta.