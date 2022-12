Kate Hudson expresó su opinión sobre el nepotismo en Hollywood

Una de las últimas notas que decidió sacar el New York Magazine, revista de Estados Unidos, habla sobre una problemática que lleva años siendo protagonista en Hollywood, se trata del ‘Nepotismo’.

Nepo babies o nepotismo, son los parientes de actores, productores, libretistas, que saltan al estrellato con ayuda de sus familiares que ya se encuentran en la industria. Gracias a esto muchos niños y adolescentes, hijos de reconocidas estrellas de Hollywood, han empezado su carrera por todo lo alto.

Aunque para muchas personas esto no es justo, pues las oportunidades deberían existir para otros artistas que se encuentran fuera de la industria. Sin embargo, los actores se han pronunciado y dicen que se le está dando demasiada importancia al nepotismo en las pantallas, pero no en otros cargos como: políticos, bancarios, entre otros.

Hudson es reconocida por su papel en películas como “¿Cómo perder a un hombre en diez días?” y “Puñales por la espalda: El misterio de GlassOnion” que se estrenó el pasado 23 de diciembre en la plataforma Netflix. Pero eso no es todo, la actriz tiene varios parientes en la industria, sus padres son Goldie Hawn y Kurt Russell, está comprometida con Danny Fujikawa.

Según Kate “Hay otros sectores donde es más importante el nepotismo, ¿Quizás la moda?... He estado en algunas reuniones donde me preguntan ¿Quién es ese niño? Esta persona no sabe nada, pero no importa de donde vengas, ni cual sea tu relación con el negocio, si trabajas duro y lo bordas. No importa” finalizó la actriz.

Aunque sus declaraciones chocan un poco con la información del artículo de la revista, ella se sostiene en eso y afirma que lo más importante es tener el talento. Sin embargo, muchos la juzgan por dar estas declaraciones, teniendo en cuenta la familia de la cual proviene la artista.

