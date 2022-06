Karol G y Anahí cantaron Sálvame de RBD en México

Los fanáticos de Karol G venían especulando sobre la posible participación de Anahí, recordada por su papel en 'Rebelde', en uno de los conciertos de la gran cantante antioqueña, quien se encuentra en México de gira. Luego de presentarse en Guadalajara y en Monterrey, este 11 de junio, ambas sorprendieron a sus seguidores en la Arena Ciudad de México. Esta presentación marcaría el regreso de la mexicana a los escenarios.

Las intérpretes dieron algunas pistas antes del momento en el que cantaron juntas la famosa canción 'Sálvame' de 'RBD'. Anahí compartió minutos antes, en sus historias en Instagram, un clip en el que subía unas escaleras de lo que parecía ser un escenario y luego una foto en la que se estaba maquillando, con el icónico sombrero color rosa a un lado.

Ahora bien, ya se había especulado sobre este posible encuentro, y es que la artista paisa es fiel seguidora de la mexicana, y este detalle no pasó desapercibido por sus miles de fanáticos en las redes sociales.

"Te amo Anahí, te amo de la forma amas pura, real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el toda una generación. Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también. Gracias", comentó Karol G.

"¡Sí… Todavía estoy llorando, no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también!!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años por fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía. Me aceptaste a mi y me sentí tan grande y tan especial. Te amo".

"Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, intactos. Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo conmigo, es algo que nunca jamás olvidaré y que tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. Tenerte ahí no me hizo feliz solo a mi. Tenerte ahí nos hizo felices a millones hoy. Tú y yo para siempre".