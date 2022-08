Karol G rechazó un papel en DC Comics para la película ‘Aquaman’

Captura de pantalla: MoluscoTV

‘La bichota’ Karol G fue la invitada especial del más reciente programa de Jorge Pabón, conocido como ‘Molusco TV’ en redes sociales. El puertorriqueño, famoso por sus entrevistas con distintos famosos (entre los que se destacan Bad Bunny y María Becerra, por ejemplo), logró que hablara de temas tanto personales como profesionales que interesan mucho a sus fans.

La artista paisa contó cómo fue su experiencia volviendo a los escenarios después de terminar su tour. Esto ocurrió con el cantante Eladio Carrión, quien la invitó a interpretar su colaboración ‘No te deseo el mal’, debutando además su cabello rojo sobre un stage.

También recordó el momento en que cantó ‘Provenza’ para sus fans en un barrio de Medellín. Según ella, su equipo la ‘regaña’ por hacer este tipo de cosas, pero a ella ‘le encanta su gente’ y no lo pensó dos veces.

Y, finalmente, abrió su corazón respecto a su apariencia, asegurando que renunció a la cultura de los filtros y la edición: “Yo no soy modelo. La gente se debería enamorar de mí por mi música y porlo que canto y expreso, mas no por cómo me veo”.

Luego, continuó: “Yo soy así, ya ustedes vieron que yo tengo celulitis. Vengo de mis vacaciones y subí 12 libras”, pero eso no le importa.

Pero una de las cosas que más llamó la atención es que habló de su faceta como actriz.

Muy pronto saldrá ‘Griselda’, una producción de ‘Netflix’ que tendrá a Sofía Vergara en el rol protagónico y contará con la participación de Karol G. Según dijo, fue una experiencia fascinadora: “Lo difícil es que era un día entero para una escena. Repetíamos 70 veces. (...) Ejercité mucho la paciencia porque yo soy una persona muy proactiva”.

Adicionalmente, dio un dato poco conocido: le habían ofrecido un papel en ‘Aquaman’, peor lo rechazó: “Era un papel súper chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto. Tenía que dejar de hacer música por ocho meses y mi música es en este momento lo primordial en mi vida”.

El conductor del programa bromeó con que después del escándalo entre Amber Heard y Johnny Depp, tras su divorcio y demanda por difamación, podría haber una vacante.

“No, yo quiero que me inviten a ser la mala de una película”, respondió ella.

¿Te gustaría ver a Karol G en un rol como estos?

