Karol G presentó adelanto de su nueva canción ¿indirecta para Anuel AA?

"No funcionamos, lo dimos todo, pero no se nos dio. Con eso nos vamos, pero antes de irnos vamos a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos", dice el adelanto de la nueva canción de La Bichota.

Karol G sigue moviendo corazones con su exitosa gira $trip Love Tour, donde ha sorprendido a todos sus fanáticos con invitados de lujo, maletas con dinero en efectivo y regalos increíbles para sus fanáticos. Su más reciente show lo dio en Vancouver (Canadá) y dejó a todos con la boca abierta con su sensual disfraz de Gatubela. La Bichota no escatimó en detalles para lucir espectacular en su concierto.

Con más de 56 millones de seguidores en Instagram, algunos de ellos descubrieron en su feed fotos con Anuel AA que no estaban antes y se encendieron las alarmas de que esta nueva canción tendría mucho que ver con el cantante. ¿Ustedes que creen?