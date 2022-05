Karol G le mandó indirecta a Yailin en pleno concierto según los fans

En pleno concierto en Cali, Karol lanzó una pulla que, según muchos de sus seguidores tenía nombre propio y estaba dirigida a la misma Yailin, actual novia de Anuel AA. La intérprete de Provenza inició diciendo “Ey, esta no es la canción de las dolidas, esta es la canción de la Bichota superada que lo canta todo, que se escuche”. Acto seguido, empezó a cantar ‘MAMIII’ que, entre otras cosas, contiene varios versos que son dirigidos hacia su expareja y la cantante dominicana.

“No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial… Lo que se va se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. ¿Perreamos o qué?”, dijo Karol.