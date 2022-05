Karol G fue atacada por una mujer en Provenza y su hermana la defendió: "Maldita"

Hace algunos días, la cantante antioqueña Karol G sorprendió a sus seguidores en Medellín con la noticia de que estaría visitando el sector de Provenza, en el Poblado, con el objetivo de compartir con sus seguidores y pasar un buen rato con sus seguidores, debido a que estaba en pleno lanzamiento de su nueva canción, sencillo que ya acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales.

A través de sus redes sociales, ‘La Bichota’ convocó a sus fanáticos para que hicieran presencia y ‘parchar’ juntos, un evento que fue todo un éxito, pues terminaron llegando cientos de personas y en el que incluso, les dio ‘chorro’ gratis. Cabe recalcar, que Provenza fue la inspiración para su último sencillo que lleva el mismo nombre. Sin embargo, la noche cerró de forma amarga debido a una agresión de la que fue víctima a la salida, por cuenta de otra mujer

El descortés acto quedó registrado en video

Varias personas compartieron en Twitter las imágenes de una joven que, cuando ve pasar a la cantante, le tira una cerveza encima. El líquido cae directamente en el rostro de Karol G que se sorprende y asusta. Desde luego, el acto de irrespeto fue rechazado por los testigos, quienes señalaron que así no se le puede pagar de esta forma tan grosera a los artistas que deciden compartir de cerca con sus fans.

En horas recientes se conoció una nueva opinión al respecto y, en esta ocasión, por parte de Katherin Giraldo, hermana de la cantante, quien aseguró que la joven en cuestión es una “maldita”.

Así lo aseguró en un comentario con el cual reaccionó a las imágenes expuestas por una página de entretenimiento, cuya publicación causó tanta polémica que la mujer implicada apareció también para explicar lo sucedido. Kim, como se identifica en redes sociales, asegura que no le tiró ninguna bebida alcohólica a Karol G, como lo comentaron algunos, sino que se trató simplemente de agua. No obstante, se excusó por su comportamiento y asegura que no lo hizo con mala intención.

“Qué pena con ustedes, pero las cosas no son como aparentan ser. Empezando, la bebida no era alcohol, ni mucho menos soy fanática de Yailin, claramente sí estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de la compañía de Karol. Me emocioné un poco y le aventé agua, y sí, es una falta de respeto y pido disculpas a todos, especialmente a la cantante. Todos tenemos errores”, expresó.

Por ahora, no se conoce un pronunciamiento por parte de la artista antioqueña y, a pesar de que hay quienes esperan que lo haga, otros fanáticos advierten que no le va a dar importancia a lo sucedido.