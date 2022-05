Karol G: esta es la extraña condición que no la deja bajar de peso

La gran cantante Karol G, quien este fin de semana se presenta en Bogotá con dos funciones el sábado 21 y el domingo 22 de mayo, es una de las cantantes latinoamericanas más exitosas de los últimos años y todo lo ha logrado gracias a su talento.

Sin embargo, la cantante antioqueña reveló que vivió una etapa en la que se sentía desconcertada por una condición médica que influía en su peso.

La cantante, quien lidera las listas radiales gracias a sus canciones Provenza y Mamiii, contó, en 2018, que sufrió de una condición de salud muy particular que no le permitía adelgazar, a pesar de que ella entrenaba muy duro y seguía dietas muy estrictas. No obstante, la respuesta se encontraba en su sistema endocrino.

“Tenía la insulina completamente elevada y tenía la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada todo el tiempo”, dijo la “Bichota” en una entrevista.

“Nadie puede criticar tu cuerpo”

La cantante explicó que las críticas en las redes sociales le hicieron daño, pero decidió bloquear a los que comentaban sobre su cuerpo y dejó su testimonio sobre lo que le tocó vivir por dicha cuestión médica, además de que dejó en claro que nadie tiene ningún derecho a decir algo sobre la apariencia de los demás.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, manifestó la cantante.