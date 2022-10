Karol G declara su amor y máxima admiración por Rihanna tras su regreso

Instagram: @karolg / @badgalriri

El 27 de octubre de 2022 es un día que quedará marcado para la historia... el día en que Rihanna volvió a la música tras seis años de ausencia.

La cantante lanzó la canción ‘Lift me up’ como parte de la banda sonora de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, película que llegará a las salas de cine este 10 de noviembre.

En la canción, la artista de Barbados explora su amplio rango vocal y deja al oyente conmovido con su interpretación.

Sus fanáticos, por supuesto, celebraron el regreso a la música de la artista. Una de ellas fue Karol G.

La cantante de ‘El makinón’ no pudo evitar expresar su emoción y recordar que es una de sus más grandes fans. Por medio de un tweet escribió:

Rihanna, ¡te amo! ¡Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Esta no es la primera vez que Karol G demuestra su admiración por Rihanna, hace un tiempo en entrevista con ‘Molusco TV’ afirmó: “Cuando ella vuelva... esos récords que uno cumple ya no va a haber manera. Ya no se va a poder”, explicando que es la única mujer en la industria que logra tal cosa.

Los fanáticos de ambas aprovecharon la oportunidad para pedir una colaboración, pero ella misma ha contado que no recibe respuesta de parte del equipo de la artista.

En toda la carrera musical de Rihanna, solo ha colaborado con tres mujeres: Beyoncé, Shakira y Nicki Minaj.

