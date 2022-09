Kanye West vs Adidas: el rapero amenaza con tomar acciones legales

El cantante Kanye West está furioso y amenaza con demandar a Adidas. El artista y diseñador estadounidense lleva varias semanas haciendo publicaciones controvertidas en redes sociales sobre sus socios, con los cuales cuenta con acuerdos a largo plazo. El último grito del rapero es la declaración de que la compañía alemana trató de comprar su salida de la sublínea Yeezy por 1.000 millones de dólares.

“Esto es lo que está pasando: Adidas está relanzando mis diseños viejos como si yo estuviese muerto; no dejaré de decir la verdad sobre mis negocios y mis marcas”, declaró West hace tres días. Desde entonces, el artista ha hecho 95 publicaciones más en su Instagram, la gran mayoría sobre esta firma de moda con la que trabaja desde el 2015.

Además, el rapero ha señalado que sus tenis ascenderán a 500 millones de dólares el año que viene. “Adidas: te costará miles de millones de dólares que me quede y te costará miles de millones de dólares que me vaya”, ha amenazado West en Instagram.

Esta no es la única advertencia que el artista ha dedicado a la firma alemana. El pasado viernes, West amenazó con “destruir legalmente” al equipo directivo de Adidas por “robar” sus diseños.

Una dupla millonaria

Por su parte, la unión entre Kanye West y Adidas nació en 2015, cuando el artista firmó con la marca alemana para contar con su propia sublínea de tenis, Yeezy. Previamente, West había trabajado también con Nike a través de un acuerdo similar, pero se rompió tras cuatro años después de que el artista culpase al gigante de Oregón de no pagarle lo suficiente por sus diseños.

Según un informe elaborado por Bloomberg, los tenis millonarios de Kanye West, que en Colombia valen cerca de tres millones de pesos por par, revelaron que en 2021 Adidas vendió 191 millones de dólares de la línea del intérprete de All of the lights. En concreto, la línea Yeezy ganó unas ventas de 1.700 millones de dólares en el ejercicio, copando el 7% de las ventas de la compañía alemana y disparándose un 31% respecto a 2020.

