Kanye West se reune con Donald Trump y un supremacista blanco

Trump reconoció la cena en una publicación en Truth Social este viernes: "La semana que pasó, Kanye West me llamó para cenar en Mar-a-Lago. Poco después, se presentó inesperadamente con tres de sus amigos, de los que no sabía nada. Cenamos el martes por la noche con muchos miembros presentes en el patio trasero. La cena fue rápida y sin incidentes. Luego se fueron al aeropuerto" aseguró.

West, quien se hace llamar Ye, ha estado en el centro de una serie de polémicas, entre otras cosas por haber publicado en su redes sociales declaraciones denunciadas como antisemitas. Aspirante a la candidatura republicana a las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump confirmó que cenó con la estrella de rap en Mar-a-Lago, su residencia en Florida. De hecho, criticó al músico a través de Truth Social y recalcó que no conoce a Nick Fuentes, el nacionalista blanco y racista que se aferró a West cuando éste lanzó discursos de odio hacia los judíos.

Trump repitió más tarde este viernes que "no conocía" a Fuentes y que le había ofrecido a West consejos tanto empresariales como políticos. "Le dije que definitivamente no debería postularse a la presidencia, 'cualquier votante que puedas tener debería votar por TRUMP'", escribió el expresidente en Truth Social. "De todos modos, nos llevamos muy bien, no expresó ningún antisemitismo, y le agradecí todas las cosas agradables que dijo sobre mí en 'Tucker Carlson'".