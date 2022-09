Kanye West regresa a Instagram y habla sobre su adicción a la pornografía

Poco duró la tregua que firmaron Kim Kardashian y Kanye West para empezar a abordar sus diferencias en privado y lejos de las redes sociales. Este jueves, el polémico rapero usó sus redes sociales para atacar a la mamá de sus cuatro hijos, de quien se separó el pasado mes de febrero, a cuenta de la decisión que habría tomado la celebridad de llevar a sus hijos a un colegio privado de Sierra Canyon, a las afueras de Los Ángeles.

La intención del artista era que sus hijos cursaran sus estudios en la academia que él mismo fundó hace años, llamada 'Donda' en honor a su mamá.

La propuesta habría recibido una rotunda negativa por parte de la empresaria. De hecho, Kanye no ha tenido reparo alguno en compartir públicamente algunos de los mensajes que intercambió con Kim a ese respecto, para después lanzar insultos en contra de la familia Kardashian y de su modo de proceder a la hora de fijar el rumbo vital de sus miembros más jóvenes.

"No dependerá de Calabasas o de Hulu el destino escolar de mis hijos. No soy el loco en esta historia y no pararé hasta que tenga capacidad de decisión sobre mis hijos, con independencia del coste legal que tenga", señaló el artista en uno de sus incendiarios mensajes. La traca final ha incluido una serie de acusaciones contra Kris Jenner, matriarca del televisivo clan, a la que Kanye responsabiliza de que sus hijas hayan tratado históricamente a sus parejas como meros "donantes de semen".

"No dejaré que mis hijas se conviertan en chicas Playboy como hicieron con Kylie [Jenner] o Kim. Hollywood es como un burdel gigante y la pornografía ha destruido mi familia. Lidio con la adicción, Instagram los promueve, y no pienso permitir que Northy y Chicago la sufran también", advirtió el astro del hip hop en uno de sus textos más polémicos que posteriormente borró.

