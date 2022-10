Kanye West no para: Instagram y Twitter bloquean las cuentas del rapero

Twitter: @RealCandaceO

Hace unos días, en la Semana de la Moda de París, Kanye West fue el centro de las críticas tras aparecer en un evento sorpresa con una camiseta en la que se leía ‘White Lives Matter’ (en español, las vidas blancas importan). Una especie de burla al movimiento Black Lives Matter, creado en 2013, pero que tomó fuerza en Estados Unidos tras la muerte de afroamericanos como George Floyd y Breonna Taylor a manos de la Policía.

En esta conversación con su padre asegura que le pareció “gracioso” el gesto. Instagram: @kanyewest

Luego, arremetió contra distintas celebridades, incluidas la editora de Vogue Gabriela Karefa-Johnson, Gigi Hadid, Hailey Bieber y las hermanas Kardashian, a quienes acusó de “secuestrar” a su hija Chicago para que no pudiese verla en su cumpleaños.

Para sorpresa de muchos, hubo quienes lo apoyaron. Entre ellos, Sharon Osbourne, quien dijo: “No entiendo por qué las vidas de los blancos no importan. (...) Le dimos $900,000 (a Black Lives Matter), y me gustaría que me devolvieran mi dinero, por favor”.

Pero este fin de semana Instagram restringió su cuenta tras publicar una conversación con Diddy, en la que hacía comentarios sobre los judíos.

El rapero acudió a Twitter y mencionó a Mark Zuckerberg, dueño de Meta, al recordarle que “solían ser amigos”. Lo curioso: Elon Musk, quien recientemente compró la red social mencionada, le dio la bienvenida.

Sin emabrgo, esto no fue suficiente para impedir que su cuenta fuera restringida nuevamente por incitar conductas de odio, violando así las políticas de Twitter.

El rapero actualmente no puede publicar en ninguna de las dos redes, pero no se sabe hasta cuándo será así.

