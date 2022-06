Justin Bieber revela que tiene parálisis facial debido a un virus

Instagram: @justinbieber

Hay preocupación entre los fans del cantante canadiense Justin Bieber después de que publicara un video en el que se le ve con la mitad de la cara paralizada.

Esto se debe a que contrajo un virus que le produjo el síndrome conocido como Ramsay Hunt. De acuerdo con Medline Plus, “es una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca” que puede afectar el nervio facial cercado al oído interno.

Precisamente, eso fue lo que le ocurrió al artista. “Como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír, esta fosa nasal no se mueve… Hay parálisis total en este lado de mi cara”, menciona Justin en el clip.

Su condición lo llevó a cancelar algunos conciertos y detener, por ahora, su itinerario. Tal cual él lo interpreta: “Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que descanse”.

Aunque no es algo incurable, definitivamente afecta tanto su salud física como emocional y lo obliga a permanecer en reposo, por lo que pidió a sus seguidores que oraran por él mientras se recupera.

