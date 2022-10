Justin Bieber continúa con problemas de salud y aplaza su gira: tenemos los detalles

Justin Bieber habló por primera vez del Síndrome de Ramsay Hunt en junio de 2022, cuando tuvo que cancelar por primera vez su gira: "Como pueden ver este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", dijo en su momento.

El artista retomó su gira en julio de este año, pero infortunadamente su rostro volvió a paralizarse y este jueves informó a sus seguidores que por temas de salud relacionados con el Síndrome de Ramsay Hunt, suspende nuevamente su gira.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, dijo.

Los conciertos en Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Alemania, Suiza, Portugal, España e Italia, son los que se verán afectados tras la pausa del artista, sin embargo, él solicitó que los tickets fueran guardados para una nueva fecha.

