Julieta Venegas… ¡Viviendo al máximo!

Mismo amor es el primer sencillo de este álbum que ya tienes listo y preparado…

Esta canción es como el principio de una nueva etapa y un disco nuevo que estamos por empezar a sacar. Yo siempre he pensado que las canciones son historias y esta canción habla como de una situación amorosa que es tensa, pero no estoy especificando una situación rencorosa de que ya terminó, es más como un momento de quiebre; así que me parecía lindo buscar ese lugar, porque en las relaciones hay todo tipo de complicaciones, entonces yo siempre he sido muy buena desde el principio y el final y me gusta también como adentrar y tratar de encontrar otras maneras de expresar relaciones que son distintas.

¿Cómo fue ese trabajo de introspección artística de tu parte durante la pandemia?

Antes de la pandemia tenía algunas canciones que venía tocando, hacía un show que se llamaba Íntimo, que era yo sola tocando varios instrumentos, y en la pandemia más bien empecé a escribir más y a hacerlo más regularmente. O sea, yo siempre que me pongo a hacer un disco escribo regularmente, pero desde el último disco hice La enamorada, pero antes había hecho Sucede, que es otro disco, y desde entonces no me había sentado a escribir con esa regularidad. O sea, escribía cada tanto y escribía una canción y me sentaba a tocar y salía algo genial, pero no con esa disciplina. En la pandemia fue más que nada como un refugio, como necesitar desconectarme a ratos y poder estar tres horas ahí al día, todos los días, por todo lo que estaba pasando.

¿Cómo fue ese recomenzar para ti en esta nueva etapa?

Pues fue muy distinto a casi todo lo que he hecho, porque ni siquiera estaba tan segura de que estaba escribiendo para un disco; estaba escribiendo simplemente y no era para algo en concreto, pero después de tener cierta cantidad de canciones, me junté con Álex Anwandter, que es el productor del disco, y nada, yo quería que él me dijera su opinión de las canciones y la pregunta principal era “¿te parece que tengo para un disco?”, él empezó a darme notas de todas las canciones, empezamos como a filtrar y apretar y quedaron 11 canciones de las 25 que tenía… bueno, quedaron diez y después cuando hicimos la preproducción del disco, ahí ya escribí Mismo amor, que es el primer sencillo. Ha sido muy distinto todo, en todo sentido. Para mí, ha sido superbonito porque ha sido como también aprender mucho de cómo pueden crecer las canciones una vez que ya las tienes, hasta dónde pueden llegar.

En una sola palabra, ¿cómo definirías este álbum?

No lo puedo definir con una sola palabra, o sea, es un disco de canciones, pero tiene muchas cuerdas el disco, entonces tiene como esa emotividad de las cuerdas, pero también tiene mucho sintetizador y tiene algo de acordeón y tiene un lado como muy mexicano, y por otro lado, pues se siente como el mismo amor.

En algún momento de tu vida decidiste parar un tiempo por tu hija, Simona. ¿Cuál fue para ti el aprendizaje más importante de esta época de tu vida?

Pues yo creo que en todo hay que buscar un balance. Yo me di cuenta de que no puedo renunciar a la música porque es como decir que voy a silenciar una parte de mí, y por otro lado, tampoco puedo renunciar a la vida que estoy construyendo, que me gusta mucho. Estoy con mi pareja y con mi hija y en la ciudad en la que estoy viviendo ahora, y tanto en eso como en todo lo demás es como buscar un balance donde todos los elementos que quiero de mi vida y que me enseñan y que me estimulan estén ahí.

¿Cómo recuerdas tus inicios en la música?

Los recuerdo con mucho cariño, obviamente, pero yo empecé en piano clásico… no podría decir que mis inicios en la música eran mi vida profesional, sino que fueron mucho antes de eso.

¿Qué momento de tu vida quisieras repetir?

Ninguno. No soy nada nostálgica, no soy para nada de mirar para atrás, ni estar pensando qué repetiría, ni nada. Siempre me gusta lo que está pasando en el tiempo presente.

En este momento de tu vida, ¿cómo estás?

Muy bien. La verdad es que siento como que muchas cosas antes estaban como desbalanceadas y ahora estoy como en un buen momento de vida personal y profesional, de estar disfrutando mucho mi vida profesional, estar disfrutando mucho de la gente con la que trabajo, estar como valorando cada cosa que hacemos. Entonces está bueno.

De tu faceta como mamá, ¿qué es lo que más disfrutas?

No puedo decir una cosa; ser mamá es una experiencia superbonita y mi hija me enseña casi todos los días, así que, todo.

¿Qué ha significado estar de nuevo en los escenarios colombianos?

Estoy muy agradecida de volver a Colombia, del cariño que me dan, muy feliz de poder presentarles este show, porque es un show como mucho más mundo de los que hemos presentado antes, que han sido en lugares más grandes, con grupos más grandes. Ahora como que estoy en una etapa en donde estoy disfrutando mucho como la esencia, llegar a la esencia de las canciones y tratar a la gente también.

¿Qué ha sido durante tu carrera lo más retador y qué es lo más gratificante hasta el día de hoy?

No sé lo más retador; lo más gratificante, todo. Supongo que todo es un aprendizaje y todo es también un reto. También como que el reto es siempre no quedarme como estacionada en un lugar, siempre tener una lucha contra la inercia, que me parece que a veces la inercia es muy como que te va adormeciendo los sentidos, como decir ‘bueno, ya estoy aquí, ya sé cómo se hace’. Siempre como que seguir cuestionándome y seguir probando cosas nuevas me parece importante y eso es como el reto para mí. Y gratificante es ver como las cosas, como esto de estar aquí en Colombia y saber que las relaciones se hacen de años y que la relación con la música también se construye de años y eso es superbonito también.

De tu anterior visita a Colombia, ¿qué es lo que más recuerdas?

Pues mira, la vez pasada que vinimos, el show estuvo muy lindo y llovía, pero yo siempre que vengo a Colombia la paso muy lindo, siempre me voy muy agradecida y la verdad es que siempre disfruto mucho a la gente.

¿Qué más viene para este año, además de las otras canciones de tu álbum?

Estoy enfocándome mucho en la salida del disco, tenemos más shows, en Argentina, en México, en Estados Unidos... Tenemos muchos shows durante el año y el año que viene también, así que por ahora estoy enfocada en eso.

