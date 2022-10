¡JuanDa regresó y explicó en qué estaba!

Tras ocho meses de no publicar absolutamente nada en redes sociales, el influencer Juan David Morales Carranza, mejor conocido como JuanDa regresó.

Este martes publicó una fotografía sobre las siete de la noche, con un mensaje donde preguntaba si se acordaban de él. Su cuenta reventó en comentarios y likes, y en menos de horas, la publicación llegó a más de dos millones y medio de Me Gusta.

Con una silla de ruedas y una camiseta con el rostro de Chayanne, el creador de contenido inició un par de horas más tarde una transmisión en vivo a través de Instagram, que inició con su típico saludo: ¡Hola Paola!. Más de 380 mil personas se conectaron en cuestión de minutos. No importó la hora, el día o el frío.

(Lee también: Christian Nodal habló sobre su relación con Cazzu: “La jefa, la patrona, la reina”)

Fueron tres horas completas donde JuanDa abrió su corazón a sus seguidores y les contó la experiencia que vivió durante estos meses que estuvo lejos de los reflectores.

El silencio del artista terminó por fin esta noche y explicó que estuvo internado en un hospital psiquiatrico en Bogotá, pues estaba pasando por muchas circunstancias que lo obligaron a alejarse de todas las personas que lo quieren, "Siempre le dicen a uno que todo es temporal. Yo esperé y esperé y esperé. Cinco años no fueron temporales, era una realidad en mi vida y no podía con eso", explicó.

Dijo que sus problemas empezaron porque desde que tiene memoria se esfuerza mucho en agradar a todo el mundo sin pensar en lo que él sentía: "Me dejé pasar por encima de todo el mundo. A mi me da pena y me cuesta decir que no y por eso permití muchas cosas", confesó.

(Te puede interesar: Maite Perroni y Andrés Tovar revelan las primeras fotos de su luna de miel)

Esa situación le generó un cuadro agudo de ansiedad y depresión que lo llevó a tocar fondo y a buscar ayuda profesional, terminando internado en la Monserrat, como explicó, en el pabellón C.

Allí estaba en el ala donde se encontraban los pacientes psiquiátricos en tratamiento por crisis y los adictos a psicotrópicos que estaban en tratamiento para la adicción, "Era gente muy pesada, pero que estaba muy frágil".

Pasaba sus días dibujando, escribiendo, pensando y haciendo manillas y recordó entre risas a 'Pipe', el instructor de manualidades, "todos nos enamoramos de Pipe, porque cualquier cosa te hacía sentir muy bonito en ese hospital psiquiatrico, y la forma en que me trataba, y al resto de mis compañeros, me hacía sentir querido", dijo.

No fue fácil estar allí. Tan pronto empezó a sentirse un poco mejor decidió que lo mejor era irse del hospital y continuar con su vida, "salí cuando me sentí mejor, sin darme cuenta que tenía una positividad tóxica. Pedí salida voluntaria porque yo me quería ir y ellos no me querían dejar salir", explicó.

El primer día en la 'realidad' fue muy fuerte. Decidió ir a cortarse el pelo, sin tener en cuenta que el tiempo que había estado en la clínica de reposo no había estado en contacto con nada que pudiera hacerle daño, entre ellas las tijeras y cuchillas que en el pasado le habían servido para cortarse en sus brotes depresivos y entró en 'shock'.

(Lee: Abogada de Depp, Camille Vasquez, le da la espalda a Kanye West)

Salió a la calle y lo robaron y según dice, realmente, en el fondo, aún no estaba listo para enfrentar la vida con sus matices, "mi mamá empezó a aceptar más mi sexualidad (Yo soy gay y ya había 'salido del closet'), pero sentí que me trataba bien porque tocaba. Me empecé a deprimir y me llegó una mala noticia. Me volví loco. No estaba preparado para recibir una mala noticia. Me quería morir, y le decía a Bryan que me diera la oportunidad de morirme, que me ayudara", recuerda.

Empezó a vomitar y temblar sin control. Se desmayó y no lograba volver en sí, así que su amigo Bryan, de quien ha hablado hasta el cansancio en sus videos, tomó la decisión. Era hora de regresar y esta vez terminar el tratamiento tal como se lo pidió su médico psiquiatra y su psicóloga, "Él me dijo que lo mejor era volver, y volví a la clínica."

Aseguró que su segunda estancia, aunque mucho más larga, fue más tranquila. Ya lleva un mes de nuevo en casa, y aunque requiere un acompañamiento constante de 24 horas al día, dice que ha avanzado mucho pues incluso por momentos sale de casa solo para darle un paseo a su cachorrita 'Chandosa'.

No había encontrado el momento para volver a activar sus redes sociales, pero este martes fue el día, "Yo quería volver a redes cuando estuviera bien. Todos los días los planeaba, pero hace una semana me di cuenta que nunca me voy a sentir bien del todo, jamás seré la persona más feliz del mundo, entonces me animé".

(Te puede interesar: J Balvin: museo en Medellín exhibe sus premios)

Muchos le preguntaron sobre su pareja, un hombre que solía salir con frecuencia en sus videos y que en la vida 'real' era su pareja. Además también se había especulado que su ausencia de las cámaras y haber cortado con el hombre con el que llevaba cuatro años, no era más que una estrategia para obtener más seguidores, pero JuanDa fue claro:

"Yo no estoy haciendo una estrategia con Camilo de terminar para tener más seguidores. Camilo y yo ya no estamos juntos, porque pasaron un montón de cosas al final de la relación que no fueron del agrado de él y no fueron del agrado mío. Las cosas son personales y no quiero contarlo. Estuvimos juntos por cuatro años, pero pasaron cosas y yo decidí cortar la relación con él, y no importa si fue un final feliz o triste, es un final y ya".

Dijo además que aún siente mucha admiración por su ex, aunque no amor y le pidió a sus seguidores que cesaran sus ataques "Es una persona que quizás también lo está pasando mal y no merece ese tipo de 'Mierdas'. Él quiere sacar a su familia adelante y quisiera verlo así, logrando lo que sueñas. Lastima que las cosas se acabaran, pero son cosas que se salieron de las manos. espero algún día sanar cosas y que no se me haga incómodo verlo", aseguró.

El instagramer hizo además un llamado a sus seguidores para que realicen donaciones para una fundación de animales, y promocionó un video que sacará en su canal de Youtube el próximo miércoles, así, su regreso habrá valido la pena.

Finalmente, aseguró que este tiempo dentro de la institución le sirvió para reflexionar muchas cosas, entre ellas que se dio cuenta que muchas personas seguidoras suyas creían que él era una persona sin defectos, "No quiero que me idealicen, porque yo no soy perfecto. Yo he hecho cosas horribles, pero debemos querernos así", dijo.

Además dijo que estaba muy orgulloso de su proceso y que todos deberíamos sentirlo por el propio, "todos somos unos valientes de &%$/), porque todos sobre llevamos muchos problemas. Todos somos una chimba, no olviden", dijo a viva voz.

Más noticias

- Adele lanza esperado teaser de 'I Drink Wine'

- Piqué en problemas: podrían detener la construcción de su hotel

- Andy Rivera canta romántico tema y amiga de Lina Tejeiro, Karen Sevillano lanza picante comentario