¿Juan Gabriel está vivo? Exmanager afirma que el ‘Divo de Juárez’ volverá

Han pasado seis años desde que Juan Gabriel dejó este mundo. El cantante inmortalizó temas como ‘Hasta que te conocí’ y ‘Abrázame muy fuerte’. Sin embargo, hay quienes se rehúsan a aceptar su partida y aseguran que sigue vivo.

Las conspiraciones han llegado a tal punto que se ha dicho que quiso alejarse de la fama y vive escondido bajo otra identidad. Además, aseguran que solo bastaría el apoyo del presidente de México para salir al público nuevamente.

Pues bien, esta vez es Joaquín Muñoz, quien se desempeñó como su mánager, quien se unió a las teorías.

Según dijo en una rueda de prensa, está en contacto con ‘El divo de Juárez’ y habría una carta escrita por él en la que acepta que “fingió su muerte”: “Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, diría el texto.

Por último, afirmó que debía transmitirle un mensaje al mandatario Andrés Manuel López Obrador:

‘Te agradezco por lo que haces por mí, diles que tú me tienes muy protegido, que todo lo que necesito me lo das y nada me hace falta’, eso es lo que manda a decir Juan Gabriel.

Y antes de que se acabara la rueda de prensa Muñoz entró en una pelea con los periodistas asistentes. Aquí puedes ver el apartado.

