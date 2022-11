Juan Duque reacciona a indirecta de Lina Tejeiro

A pesar de que la bellísisma y talentosa actriz Lina Tejeiro suele estar muy activa en redes sociales, decidió alejarse. Incluso, las consabidas publicaciones donde hablaba de diferentes productos cesaron.

Esta decisión tuvo lugar tras terminar su mediático noviazgo con el cantautor Juan Duque. Sus fanáticos, que seguían de cerca cada uno de sus momentos juntos desde antes de que la relación se volviera seria, ya se habían dado cuenta que la actriz había dejado de seguir al cantante, así como del silencio de la artista por lo que incesantemente le preguntaban a Duque por su relación.

En un principio el cantante guardó silencio sobre la ruptura y minimizando lo que estaba pasando, y aseguró que solo estaban pasando por un "mal momento", e incluso habló sobre el tema en el programa Buendía Colombia de RCN, donde aseguró “La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo.

Cuando la propia Lina decidió callar los rumores a tan solo un par de meses de estar saliendo, escribió en sus redes confirmando la ruptura:

A pesar de los silencios que ha tenido Lina, el paisa sí ha continuado activo en redes sociales e incluso ha hablado de las razones de su ruptura, aclarando que no tiene que ver con infidelidad.

Pues después de 18 días sin postear nada en sus redes sociales, la hermosa Lina regresó a su perfil de Twitter donde dejó claro por qué habían terminado las cosas, a manera de analogía:

Las reacciones no se hicieron esperar y este Tweet en cuestión de horas llegó a los 77 mil likes, más de 9 mil retweets y 2 mil comentarios, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales con las variaciones de Lina, Juan Duque, Lina Tejeiro y Rimel.

Por supuesto, el cantante no se quedó callado. La mañana de este viernes escribió en su Twitter: "Más alma, menos ego" y cambió su nombre a Rimel Albeiro, dejando constancia de que sí entendió la analogía.

