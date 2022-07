Juan Duque, nuevo amor de Lina Tejeiro, ¿se habría burlado de relación que tuvo con Andy Rivera?

Instagram: @juanduque

Juan Duque y Lina Tejeiro llevan varios días siendo tendencia, pues por fin compartieron fotos juntos que probarían su relación. El encuentro se dio en Medellín, donde reside el cantante, y según contaron estuvieron en una cita y viendo una película después. ‘Shrek’, para ser precisos.

Desde entonces no han parado de mandarse mensajes a través de las redes sociales, dando cuenta del cariño que se tienen.

Sin embargo, algunos internautas han querido crear polémica al hacer viral un video en el que, a modo de broma, Duque comenta con un amigo:

Acabé de romper una relación de cuatro años. ¿Y está bajoneado, está aburrido? No, no. Porque no era la mía.

Lo que fue un chiste que subió a sus redes hace un tiempo se ha interpretado como una indirecta para Andy Rivera, el ex de Lina Tejeiro. No obstante, es importante decir que dicha relación duró nueve años, no cuatro, y Tejeiro solo ha dicho cosas positivas acerca del cantante.

Por ejemplo, en un video que publicó en su canal de YouTube señaló: “Es una persona que fue muy importante en mi vida. (...) Obviamente lo voy a querer para el resto de mi vida, ha sido el novio con el que he durado muchísimo tiempo. Pero cuando digo ‘querer’ es un amor diferente”.

Adicionalmente, estaba soltera cuando conoció a Juan Duque.

