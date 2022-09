Juan Duque, novio de Lina Tejeiro habría enviado indirecta a Andy Rivera

La relación entre la actriz e influenciadora Lina Tejeiro y del cantante y modelo Juan Duque surgió en medio de rumores y del fantasma de Andy Rivera, exnovio de Lina. Sin embargo, desde que hicieron público su amor, se han alejado de este estigma y han vivido su amor a paso lento, pero seguro.

Sin embargo, tienen los ojos encima, pues hace mucho los seguidores de la actriz llanera soñaban con verla enamorada y le aplauden que sea con un hombre tan "buena persona" y "querido", como definen a Juan los seguidores de ella, pero les preocupa que se repita la historia de "ires y venires" que vivió con Andy, pues ambos son cantantes, están inmersos en el género urbano, con giras, conciertos, etc.

(Lina Tejeiro fue hospitalizada de urgencia)

La pareja no ha dudado en dejar ver la química, atracción y complicidad en los distintos eventos sociales a los que asisten. Ambos son divertidos, relajados, desparpajados y se les nota la complicidad y camaradería: "La pasamos muy bien juntos, somos muy parecidos", aseguró la actriz en una de sus historias de Instagram".

(Lina Tejeiro reveló cómo se conoció con Juan Duque)





No obstante, muchas personas especulan que existe una rivalidad entre Andy y Juan, aunque Juan inicialmente afirmó solo tener admiración por la carrera que ha hecho Andy, sin mencionar otros aspectos.

(¿Juan Duque está saliendo con Lina Tejeiro por marketing?)



Sin embargo, los rumores revivieron luego de que hace tan solo unas horas, el influenciador paisa sorprendió a sus seguidores con una inesperada publicación en Twitter, donde habría enviado un mensaje para su novia, haciendo una posible referencia a Andy Rivera, según lo interpretaron muchos fans.

“Vos sos una chimba, por si ese man no te lo dijo", escribió el paisa. Las posturas divididas no tardaron en manifestarse; algunos elogiaron la manera de expresar su cariño, y otros criticaron la mención a un hombre del pasado de Lina.



¿Cómo se conocieron?

Hace unas semanas Lina Tejeiro aseguró en su cuenta de Instagram que se habrían conocido en una fiesta de cumpleaños de la influencer Aida Victoria. Pero no fue hasta meses después que empezaron a hablar.



Luego Juan Duque dio su versión de los hechos con más detalles que la de Tejeiro. El cantante publicó una serie de historias en las que habló del comienzo de la relación.



“Cuenta como te conociste con Lina”, expresó un cibernauta a Juan Duque. El reguetonero no dudó un segundo y empezó relatando el momento en el que se vieron por primera vez.

“La primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros ahí ¿No? Y ya después, en la fiesta de Aída, que supuestamente me dijo que me iba a hablar… no me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche. Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó”, manifestó Duque mientras Tejeiro lo acompañaba a su lado.