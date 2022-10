Juan Duque captado con otra mujer en el lanzamiento de LOTR en medio de la ruptura con Lina Tejeiro

Hace unos días se realizó la premier de Lord of Rings, The Ring of Power, en México. Y allí asistió como invitado especial el cantante Juan Duque. El guapo antioqueño estuvo acompañado por una bella y misteriosa mujer, de quien se rumora podría haber estado vinculada en el triángulo amoroso junto a Lina Tejeiro.

¿Quién es ella? ¿Se tratará solo de una amiga? ¿Habrá complicado la relación entre Juan y Lina? Aún no sabemos de quién se trata, pero lo cierto es que tanto como la actriz, el cantante ya revelaron que su relación finalizó y parece que no hay una amistad, tras el cierre del romance. ¿Qué opinan al respecto?