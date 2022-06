Jorge Enrique Abello: profundamente enamorado de Bel Gutiérrez, su esposa

A sus 54 años, Jorge Enrique Abello confiesa que ha vivido plenamente. Recibió todo el reconocimiento por sus personajes y ha gestado una carrera de 30 años de éxitos, en la que siente que aún le queda mucho por dar. Viajó hasta el cansancio, emprendió negocios, se casó joven, tuvo a su primera hija, Candelaria, cuando vivía en medio de los sets de grabación y sin tiempo para nada, sin embargo, intentó ser el mejor papá. Hoy, ella, su primer amor, ya tiene 20 años y está forjando su sueño de ser artista, también. Y ahora, atravesando la cincuentena, después de encontrar a la mujer de su vida, de enamorarse profundamente y de sentirse pleno y realizado junto a ella (Bel Gutiérrez Celia), está ejerciendo el más simple y primitivo de los papeles: ser padre de dos chiquitos, de nuevo.

Y con su generosidad característica asegura que Bel, su esposa y compañera de vida, juega un rol fundamental en esta relación de padre e hijo. “No sabes lo afortunado que me siento de estar al lado de ella, siendo testigo de la maravillosa madre que es. Ella es mi prioridad, mi todo”, dice. Disfrutando de una vida familiar, gestando contenidos para distintas plataformas, debutando como escritor de ensayos y, en un futuro, de novelas, nos abrió las puertas de su hogar para dar a conocer un poco más de esta faceta paternal que tanto adora.

¿Cómo se encuentran ustedes dos en la vida?

Nos encontramos por casualidad. En esa época tenía una librería llamada la Madriguera del Conejo. La atendí y me pareció encantadora. Buscaba unos libros en específico y fui yo quien se los ayudé a conseguir. Por todo el tema del encargo tuvo que dejar sus datos y así fue como logré mi primer acercamiento con ella. La primera vez que nos hablamos fue por Facebook, pero ella tenía novio para ese entonces. Nos hicimos amigos e intenté no entrometerme mucho porque no quería parecer un tercero en la relación. Luego de un tiempo su relación llegó a un fin, pero sabía que necesitaba su tiempo para sanar, requería de días, meses o incluso años para poder pasar la página y dejar a la otra persona en el olvido. Tomé distancia y seis meses después todo comenzó a darse. Nos reencontramos, nos enamoramos, nos hicimos novios y cuatro años después nos casamos.

Luego de tu primera relación y todos aquellos aprendizajes que te dejó, ¿cómo esbozaste este nuevo amor para evitar cometer las mismas equivocaciones del pasado?

Lo que pasa es que muchos de los errores que uno comete en una primera relación normalmente se le adjudican al otro y no a uno mismo. Por lo que creo que una de las mayores enseñanzas que dejó en mí aquel primer amor es que debía de revisarme y autoevaluarme yo, antes de culpar a mi pareja. Sabía que debía reconciliarme conmigo mismo, sanar heridas e interiorizar aprendizajes. Por eso mismo creo que me tomé siete años hasta que le permití a mi corazón amar una vez más. Sí salí con algunas personas, tuve mi cuento de aquí a allá, pero para que yo comprometiera mi alma a la de otra persona tuve que dedicarme mucho más tiempo. Mi primer matrimonio fue con una persona maravillosa, muy linda y querida. Pero en el camino nos comenzamos a dar cuenta de que no éramos el uno para el otro. Inconscientemente, y gracias a la vida y al destino, siete años después maduré y logré redefinir el amor en mi vida. Entendí que no solo es enamorarse, sino construir desde cero el amor.

¿Que tiene Bel que te enamoró y robó el corazón por completo?

Amo la gente buena en esencia, y ella tiene un corazón sumamente puro y divino. Segundo, tiene una dulzura infinita y su nobleza es de admirar. Ella es la tierra perfecta para que yo, como ser humano, pueda sembrar todo aquello que mi corazón anhela para los demás.