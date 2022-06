Johnny Depp regresa a los tribunales para enfrentar un nuevo juicio

AFP

A escasos días de haber concluido el juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, este último tendrá que volver al estrado tras ser acusado de golpear a alguien.

El demandante esta vez es Gregg 'Rocky' Brooks, un reconocido gerente de ubicaciones de películas, quien en IMDb tiene créditos por 39 filmes.

Entre estas se destacan: ‘Blade’ (1998), ‘Fire in the Sky’ (1993) , ‘Judge and Jury’ (1996) y ‘I am Michael’ (2015).

(Te puede interesar: Amber Heard rompió su silencio y habla en su primera entrevista tras el juicio contra Johnny Depp).

Brooks afirma que durante las grabaciones de ‘City of lies’, película en la que Depp hace el papel de Russell Poole, un hombre tratando de resolver un asesinato, el actor le propinó varios puños cuando se le pidió repetir una escena.

Así las cosas, deberá testificar ante el Tribunal Superior de Los Ángeles este 25 de julio y contará con el mismo equipo de abogados que lo defendió en el caso contra su exesposa, liderado por Camille Vasquez y Benjamin Chew.

