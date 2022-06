Johnny Depp gana juicio contra Amber Heard por difamación

Después de más de 12 horas de deliberación que se prolongaron por tres días se llegó a un acuerdo unánime en la corte de Fairfax, Virginia, en Estados Unidos, sobre el mediático juicio –y con mayor audiencia en la historia- entre Johnny Depp y Amber Heard, con un veredicto que le dio la razón a Johnny Depp, el protagonista de la saga Piratas del Caribe.

Fueron seis semanas en las que los siete miembros del jurado escucharon los testimonios de ambos actores, así como de especialistas como su terapeuta, quien aseguró que durante la relación ambos cometieron abuso. En la sala estuvo Heard, pero no Depp, quien se encuentra en Reino Unido y ofreció ayer un concierto.

El protagonista de Piratas del Caribe demandó a su exesposa por difamación por 50 millones de dólares luego de la publicación en 2018 de un artículo en donde se asumía como víctima de violencia doméstica. Aunque no mencionó su nombre, el agente de Depp apunta que fue catastrófico para su carrera y la razón de su despido en la sexta entrega de la franquicia de Disney.

Por su parte, Heard lo contrademandó por 100 millones de dólares reafirmando violencia sexual y física, además de acusarlo de emprender una campaña de difamación tras la cual su papel en la secuela de Aquaman fue reducido.

(Te puede interesar: Shakira y Piqué estan en crisis por infidelidad: ella 'lo pilló con otra')

¿Cómo deliberó el jurado?

Como parte de sus conclusiones, el jurado tomó en cuenta el artículo de opinión escrito por Heard en 2018 en The Washington Post y por el cual inició toda esta batalla legal. Además, contestaron un cuestionario de 42 preguntas, el cual muestra -en las ocho páginas que lo conforman- que hubo 24 preguntas para las afirmaciones de Johnny Depp y 18 para la reconvención de Amber Heard.

La hoja de veredicto, llamada ‘Formulario de veredicto especial’, le hizo al jurado ocho preguntas sobre cada una de las tres declaraciones en el artículo de opinión de Heard, por lo que si la respuesta era afirmativa, se debía exponer por qué es considerado como difamatorio; así como también si existían motivos que apuntaban a que la actriz actuó con malicia. Otras seis preguntas se desprenden sobre lo dicho por Waldman, el abogado de Depp, en 2020, tras lo cual Heard contrademandó.

(Sigue leyendo: Adhara, hija de Andrea Valdir ya la dice papá a Felipe Saruma)

¿Qué dijo Amber Heard al conocer el veredicto final y tras ser declarada culpable?

Tras darse a conocer el veredicto, Amber Heard ha expresado su indignación tras perder el caso. Mediante un comunicado expresó su inconformidad.

"La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy afligida porque la montaña de evidencia todavía no era suficiente para hacer frente al desproporcionado poder, influencia y dominio de mi exmarido.

Estoy aún más decepcionada con lo que este veredicto significa para otras mujeres. Es un retroceso. Hace retroceder el reloj a una época en la que una mujer que hablaba y hablaba podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio.

Creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado pase por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignore la evidencia que fue tan concluyente. Que ganamos en el Reino Unido.

Estoy triste de haber perdido este caso. Pero aún me entristece más que parezca haber perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente", reveló.

Las 5 declaraciones más polémicas de Amber Heard

1. En su última participación, Heard aseguró que ha sido acosada y amenazada tras exponer su vida privada con Depp. También relató que tuvo que cubrir sus lesiones en el rostro –mostró sus fotografías como evidencia– y dos agresiones sexuales que habría sufrido por parte de Depp.

2. La primera de ellas refiere al mismo incidente del dedo. De acuerdo con su testimonio, cuando se encontraban en Australia en 2015 –rodando una película– intentó penetrarla con una botella y la amenazó con cortarle el rostro. “Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota. Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”, señaló entre lágrimas.

3. A su vez narró otro acto de violencia, esta vez durante un viaje a Hicksville. Heard afirma que Depp estaba molesto, por lo que empezó a romper cosas alrededor y posteriormente la acusó de esconder su cocaína. “Es como agarrar mis senos, tocar mis muslos. Me arranca la ropa interior y luego procede a hacer una búsqueda en la cavidad. Metió sus dedos dentro de mí”, confió.

4. Heard habló sobre los últimos meses de convivencia antes de ponerle una orden de restricción para cambiar las cerraduras, donde apuntaló que su humor dependía de su consumo de drogas y alcohol que incluso lo hacían alucinar. “Él hablaba con personas que no estaban en la habitación. Fue aterrador”.

5. Heard argumentó que constantemente vivía los ataques de celos de Depp, quien incluso se volvía controlador. En 2014 refirió un ataque en un vuelo en donde dijo haber sido pateada porque el actor odiaba a James Franco.

Las 4 declaraciones más polémicas de Johnny Depp

1. En su momento en el estrado, Depp contó sobre algunos supuestos incidentes con su expareja, en donde resalta la forma en la que perdió un pedazo de su dedo, que asegura fue tras una discusión en 2015 que empezó porque la actriz le reclamó por tomar una botella de vodka. “Agarró la botella y me la arrojó, los cristales estallaron por todas partes. Mi mano estaba en el borde de la barra, inclinada. Al principio no sentí dolor en absoluto, lo que sentí fue calor, como si algo se escurriera por mi mano. Estaba mirando directamente a mis huesos que sobresalían”, apuntó.

2. Otro de los momentos que tomaron relevancia fue cuando abandonó su penthouse tras una pelea en 2016 y cuando volvió vio lo que parecían ser las heces fecales de un humano de su lado de la cama. Heard apuntó que fue obra de su perro.

3. Una de las pruebas que presentó al juez fue una imagen de su luna de miel, específicamente cuando viajaron en un vagón del Orient Express, en donde se le puede ver con un ojo morado. “La señorita Heard me golpeó, ¿así mejor?”, explicó ante una objeción de los abogados de ella.

4. Asimismo, negó haberla abusado y, en particular, a ninguna mujer. “Es una locura escuchar las atroces acusaciones de violencia, de violencia sexual, que me atribuye, de las que me acusa. Es horrible, ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, inimaginablemente brutal, cruel y todo falso”, apuntó.

Más noticias

¡Kim Kardashian y Pete Davidson ya comparten el color del cabello!

Camilo habló de su vida en pareja con Evaluna: “Ha cambiado nuestra relación”