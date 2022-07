Johnny Depp critica a Amber Heard en nuevo álbum con polémicas canciones

Ya pasó un mes y medio desde que se conoció el veredicto del jurado en el caso de difamación que interpuso Johnny Depp contra su exesposa, Amber Heard. Pero esta situación es cada vez más polémica.

Según reportes de la prensa internacional, el actor, que da vida al Capitán Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe’, habría escrito dos canciones junto a Jeff Beck para el próximo álbum del artista, que saldrá el próximo 15 de julio.

Amber Heard pidió que anularan el veredicto, que se volviera a juzgar el caso y criticó duramente el apoyo que recibió su exmarido, tanto desde las redes sociales como de algunos personajes famosos. Uno de ellos fue Jeff Beck, quien durante su gira por Reino Unido compartió escenario con el actor.

Es bien sabido que Depp es fanático de la música, por lo que no es sorpresiva su colaboración con el músico. Lo que sí llama la atención es que, al parecer, compuso dos canciones.

Se dice que puede que hablen de la complicada relación con Heard. 'This is a Song for Miss Hedy Lamarr' y 'Sad Motherfuckin' Parade' son los títulos de los sencillos escritos por Depp que formarán parte del disco de Beck.

Lo que se sabe hasta el momento es que la primera canción está formada por frases como: "Creo que ya has dicho bastante por una maldita noche".

Mientras que la segunda contiene algunas de las letras más polémicas y que demuestran el rencor que guarda el actor sobre su exmujer: "Has estado sentada ahí, como un perro con un picor de siete años... Si tuviese una moneda, ni te tocaría".

Cabe destacar que Johnny Depp no será el único que colabore con Jeff Beck en su álbum '18'. Además del actor, también lo harán artistas de Motown, que versionarán canciones de grupos como Lou Reed, The Beach Boys, John Lennon o Velvet Underground.

Sin embargo, las canciones que compuso el actor no cayeron nada bien a la fanaticada de Amber Herad, pues muchos han comenzado a expresar sus comentarios negativos respecto a las indirectas.

