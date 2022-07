Johanna Fadul recibió multa en México y los llamó: "retrógrados"

Desde que llegó a México, la bogotana Johana Fadul ha estado documentando en sus redes sociales todo el proceso de mudanza y adaptación a esta nueva cultura y a este nuevo país en el que va a grabar una nueva producción.

Sin embargo, no todo ha sido fácil y Fadul ha mostrado a sus seguidores algunos de los inconvenientes que han tenido en Ciudad de México. El último de estos le acarreó una multa por más de un millón de pesos colombianos.



Según contó la actriz, se encontraba paseando a sus dos perritas sin correa o arnés, como acostumbra a hacerlo, cuando una autoridad la increpó por llevar sueltos a los animales.

La mujer utilizó su cuenta de Instagram para contar su experiencia con el manejo de mascotas en este país. Fadul, indignada, escribió en redes sociales que consideraba a México como un país retrógrado y estancado en tiempos pasados.



“En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS CON CORREA. Yo desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada que se le parezca y por salir con ellas dentro del condominio “sueltas” me clavaron una multa de 5000 Pesos mexicanos”, expresó.

Al final de la publicación, Fadul le recordó a sus más de seis millones de seguidores que está en un nuevo país y deberá adaptarse a las normas sociales y culturales del mismo. Sin embargo, algunos usuarios le llamaron la atención por el tono que usó en su mensaje.



“Conclusión 1. Adaptarse a las normas del país y 2. Eyyy señores mexicanos ya es hora de evolucionar y ser más abiertos con el trato a los animales” concluyó la bogotana.