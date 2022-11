Joe Jonas habla de por qué está en terapia y cómo perdió su papel de 'Spider-Man'

Instagram: @joejonas

Joe Jonas fue uno de los ídolos adolescentes más populares en su momento, incluso antes de que iniciara la ola de amor por One Direction o Justin Bieber. Por eso mismo todavía tiene gran relevancia en la industria musical.

Junto a sus hermanos forman la boyband Jonas Brothers y aún continúan lanzando sencillos.

(Lee también: Shakira lanza colección de ropa inspirada en 'Monotonía').

Pero ¿sabías que también ha incursionado en la actuación? El del medio de los Jonas participó en distintas producciones de Disney, incluidas ‘Camp Rock’ y ‘Jonas L.A.’, y también en la película ‘Devotion’ (2022).

Recientemente, reveló a ‘Variety’ que también audicionó para el rol de Spider-Man, pero Andrew Garfield se llevó el papel: “Obviamente, él era el correcto. Pero recuerdo que era una gran cosa en ese momento, recuerdo los callbacks y que el director había hecho videos musicales. Así que dije: ‘Lo tengo’”.

Adicionalmente, dijo que sería interesante compartir set con su esposa Sophie Turner.

(Sigue leyendo: Balenciaga pide disculpas y retira perturbadora campaña con niños).

Al crecer bajo los focos y con el ojo del público dispuesto a juzgar en todo momento, Joe se vio en la necesidad de asistir a terapia. De cierta forma, es su forma de mantener los pies en la tierra.

Al respecto, dijo a la revista que habló con su terapista justo antes de reunirse con el entrevistador: “Es tan importante. Me muevo a un millón de millas por hora y salto de ciudad en ciudad. Al final del día, solo somos personas y debemos cuidarnos unos a otros y mirar dentro de nosotros mismos”.

Hubo años en los que no me cuidé y solo seguía adelante... me sentía realmente afectado por cada pequeña cosa. Luego le hablas a alguien y dices: ‘Oh, esta es la razón’.