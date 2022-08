Jhonny Rivera reveló por qué está alejado de las redes sociales: 'Me siento atacado'

Instagram: @jhonnyrivera

El cantante de Pereira Jhonny Rivera es conocido por la cercanía que desarrolla con sus fans, pues a través de sus redes sociales comparte constantemente momentos especiales y cotidianos. Sin embargo, decidió tomarse un espacio para él mismo, pues las críticas alcanzaron un límite.

“¿Ustedes han notado que estoy un poquito disperso de la redes? No sé por qué no me logro conectar”, dijo en sus historias de Instagram. “No he podido, y es por un motivo muy especial: a mí me afecta cualquier ataque. La gente empieza a molestarlo a uno, a veces injustamente, y yo me afecto. Mejor dicho, hay gente a la que le da igual, pero a mí sí me afecta”, añadió.

Según dijo, recibió ataque por aparentemente robarle una canción a Sebastián Ayala, con quien colabora en el remix de ‘Mi decisión’, y por irse de su finca, ante lo que dijo: “no sé por qué la gente lo toma personal, no es por amenazas ni nada, es una decisión por mi tranquilidad y sobre todo por la de mi mamá”.

Pero además, contó que recibió comentarios negativos por parte de los internautas tras su asistencia al funeral de Darío Gómez. Hay quienes afirman que solo quería fama, por lo que se defendió diciendo que no fue así: “Yo ni siquiera saqué el celular. (…) Yo estaba en lo que estaba”.

“Todas esas cosas me tallan y me achantan”, finalizó diciendo.

Precisamente, Rivera estará en Medellín presentándose en un homenaje a Darío Gómez. El concierto será en la Plaza de toros La Macarena.

