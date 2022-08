Jhonny Rivera molesto por ataques en redes por desinformación sobre su caballo

El cantante pereirano Jhonny Rivera es considerado como uno de los mejores músicos del género popular. Además, el intérprete de canciones como "Te extraño", "El mujeriego" y "Mi decisión" ha logrado forjar un carrera llena éxitos y reconocimientos y se ha caracterizado siempre por su buena onda y por su gran corazón.

El artista lleva varios días compartiéndoles a sus seguidores cómo avanza la recuperación de un caballo que rescató en semanas anteriores, el cual llamó en primer momento "Chaplin", pero tras varias críticas decidió bautizarlo como "Valentino".

(Te puede interesar: Eugenio Derbéz será intervenido quirúrgicamente)

Aunque el artista ha expresado y mostrado algunos de los procedimientos que deben hacerle al equino, recientemente se armó una polémica en torno a la misma, debido a que, algunos internautas habían asumido que el artista estaba pidiendo dinero para las cirugías de su caballo, algo que, el artista decidió salir a aclarar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió un video en el que aclaraba toda la información que venía circulando en la Web, en los últimos días sobre los procedimientos que debían hacerle a su caballo Valentino.

(te puede interesar: se desatan rumores de un posible romance entre Shakira y Nadal)

"Me tienen muy incómodo con ese ataque tan verraco, insultándome y diciendo que yo estoy pidiendo plata para operar al caballo, ¿en qué momento he pedido plata? Yo eso lo voy a hacer con recursos propios, y me da pena con la gente que de buena manera se ha involucrado y me está apoyando como por ejemplo el doctor, porque él estará pensando que me quiero lucrar y él no me está cobrandopor venir a tomarle las radiografías. Que mal que hagan eso algunos medios de comunicación", aseguró Rivera.

Del mismo modo, Jhonny decidió explicarles a sus más de tres millones de seguidores en Instagram la información que él había mencionado en un video anterior, el cual fue se prestó para que se generaran ese tipo de especulaciones en su contra, fue malentendido.

"Lo que yo dije en un video fue que me parecería bueno que una universidad se vinculara con el proceso de recuperación porque sí es costoso, cada día que pasa tiene un valor y tiene que estar hospitalizado cerca de dos meses, pero tengan claro que yo no estoy pidiendo plata", corroboró.

(Te puede interesar: Andy Rivera le dedica canción a Lina Tejeiro en pleno concierto)