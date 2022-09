Jessica Cediel y Natasha Klauss llevaron su contienda a Twitter, esto se dijeron

La polémica de los biopolímeros sigue siendo noticia en los últimos días después de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia condenó a 48 meses de prisión (cuatro años) e inhabilitó por tres meses al cirujano que le causó el quebranto de salud a Jessica Cediel, quien hace pocos días manifestó su opinión al respecto en redes sociales. Sin embargo, a pesar de que sus amigos, familiares y algunos seguidores estaban feliz por la noticia, muchos internautas criticaron todo sobre su proceso y lo que está alrededor de la decisión de pasar por el quirófano. Precisamente la actriz de Pasión de Gavilanes, Natasha Klauss fue una de las que arremetió contra la presentadora.

“Me duele el estómago cada vez que veo algo que sé que es ganas de dañar a alguien. Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego (en muchos casos inconsciente) donde se apoya por siempre a quien nos ‘conmueve’ desde la ‘víctima’ De esto se ha tratado este drama la víctima y victimario. Me pregunto, ¿cuándo nos haremos responsables de nuestros actos? Más aún cuando ya el ‘victimario’, según este drama, ha cumplido al 100 su papel y hasta ha ‘pagado’ por su acto. He conocido mujeres violentadas y violadas, mujeres con procesos duros de reivindicación de derechos justicia y perdón, víctimas directas del conflicto armado y jamás había visto un proceso así… ensañado a seguir y seguir dañando… Fin del comunicado”, fueron las palabras que dejó la actriz

¿Qué dijo Jessica?

Al volverse tendencia, Jessica le respondió, por medio de sus redes sociales con un contundente mensaje. “Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los comentarios no se hicieron esperar…

Algunos internautas opinaron al respecto. “Increíble leer a tantas mujeres llenas de odio”, “La vanidad de colocarse cola lleva a esas irresponsabilidades”, “¿irresponsabilidad ajena? Eso fue irresponsabilidad propia”, “qué tristeza ver cómo juzgan sin estar en los zapatos de las personas”, “lo más triste es que son las mujeres las que más te atacan, no existe solidaridad de género”.