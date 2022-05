Jessica Cediel tuvo que correr a urgencias, esto es lo que sabemos

Instagram: @jessicacedielnet

La modelo y presentadora Jessica Cediel preocupó a sus seguidores tras publicar una serie de historias en Instagram, documentando un malestar. Lo que inició como un dolor de garganta terminó mandándola a urgencias.

Cediel se encontraba en Osaka, un restaurante de la capital colombiana, y se sentía congestionada cuando, según contó, todo se complicó: “Estaba en un restaurante cenando normal y de la nada se me vino la sangre y me dio una hemorragia. Me tocó salir corriendo al baño, ponerme hielo y una toallita fría en la cabeza”.

Una vez en casa agradeció a sus seguidores por recomendarle remedios caseros y aseguró que los tendría en cuenta. Sin embargo, luego tuvo tres hemorragias más, lo que la motivó a ir a la clínica.

Cerca de las 5:30 a.m. salió del centro de salud y aseguró que todo estaba bajo control, pero sin duda no fue una buena noche. Por lo pronto no se sabe qué ocasionó sus síntomas.

