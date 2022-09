Jessica Cediel rompió en llanto y envió mensaje a médico que le aplicó biopolímeros

Instagram: @jessicacedielnet

Por estos días ha sido noticia Jessica Cediel, pues finalmente, después de casi 12 años, fue resuelto el caso en el que ella estaba involucrada, pidiendo que se hiciera justicia pues le habían inyectado biopolímeros en sus glúteos.

La vida de la actriz, modelo y presentadora de televisión estuvo en riesgo por esta causa y, pese a que le fueron retirados, quedó con cicatrices para toda la vida y una marca en su corazón. Como ella misma describió en una publicación de Instagram: “Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Solo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo”.

El médico declarado culpable es Martín Carrillo, egresado de la Universidad Industrial de Santander, quien era su amigo en aquella época.

Precisamente, Cediel concedió una entrevista a ‘Noticias RCN’ y reveló que nunca hubo un consentimiento informado: “Teníamos una relación de amistad muy bonita, no sé si dentro de esos parámetros él no lo supo manejar, pero a mí jamás se me presentó ese documento y jamás se me dijo de los riesgos y jamás se me dijo que eran biopolímeros”.

“A mí se me dijo que era ácido hialurónico, un producto natural que te lo reabsorbe el cuerpo, un procedimiento inofensivo. Y me dejó con plástico dentro de mi cuerpo y una condición de salud de por vida”, continuó.

La presentadora aprovechó también para enviar un mensaje al médico que la operó y, en medio de lágrimas, dijo: “A Martín, como lo he dicho en diferentes medios de comunicación, solo deseo que mi Dios le dé mucha paz y mucha sabiduría en su corazón. Ha sido un proceso muy doloroso para ambas partes. Lo que existe en su conciencia y su corazón no lo sé. Desde mi parte yo solo le digo que hablé con la verdad y él lo sabe”.

Actualmente Cediel está, como ella misma dice, tomando fuerzas para cerrar este capítulo mientras que se recupera de su última cirugía y continúa trabajando en sus proyectos profesionales.

