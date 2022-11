Jessica Cediel detuvo las grabaciones de ‘La Descarga’ por problemas de salud

Tras conocerse su participación en el programa ‘La Descarga’ de Caracol, la presentadora Jessica Cediel dejó en evidencia su felicidad ante este nuevo proyecto.

Sin embargo, cuando todo marchaba con normalidad, Cediel tuvo que ausentarse por cuenta de un virus que, prácticamente, la dejó sin voz y aunque de manera inicial parecía un problema de garganta, con el pasar del tiempo se complicó.

Por su parte, la presentadora ha mostrado a través de redes sociales su estado de salud y algunos de sus seguidores le han dado consejos para que pueda mejorarse.

“Estamos en el carro, le estoy contando a Mario, que es un chico que me acompaña todos los días. Mi mamá me mandó un acetaminofén, para que me lo tome. No hay nada como el amor de las mamás”, manifestó la presentadora.

Sin embargo, hasta el momento, la presentadora no se ha podido reponer del todo y se encuentra en casa recuperándose.

Le recomendaron guardar silencio y Cediel aseguró que mantendrá reposo para retomar con fuerza.