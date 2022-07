¡Jessi Uribe casi deja a Paola Jara! El cantante reveló detalles de su relación

Instagram: @jessiuribe3

La pareja conformada por Jessi Uribe y Paola Jara es una de las más populares de la farándula colombiana. Hace menos de dos meses llegaron al altar y parece ser que su amor solo crece. Sin embargo, no siempre fue un cuento de hadas.

Recordemos que cuando su relación inició hubo un escándalo, pues Jessi estaba casado con Sandra Barrios, quien es la madre de sus hijos. Pero esto no fue impedimento para que ambos artistas se enamoraran.

(Sigue leyendo: ¿Karol G y Feid confirmarían su romance con esta foto?).

Así lo contó en sus redes sociales: “Estábamos de promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio, y yo le volví a pedir un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo ‘ay mari**, qué me acaba de decir’. Me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse esto”, recordó refiriéndose a la canción ‘Prohibido enamorarse’.

En la letra, el santandereano dice:

He decidido alejarme Por temor a enamorarme Por qué tuve que verte, conocerte, fue pecado Mi corazón late fuerte Cuando te tengo a mi lado Confieso que te he buscado mil defectos pa' bloquearlo Pero me pasa algo raro, que más me sigues gustando Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste

(Lee también: Jhon Alex Castaño regala carro de golf a su hija).

Sabiendo que esta canción fue la primera que le escribió a Paola Jara ahora sus fanáticos tienen mucho más claro cómo fue que surgió la historia de amor que hoy los une hasta que la muerte los separe.

Más noticias

Natti Natasha aparece cantando en su Bentley después de la condena de Raphy Pina

Christian Nodal arremete contra Bad Bunny: “Hasta para cantar estup… hay que tener talento

Jorge Alí Triana sufre infarto