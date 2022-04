Jennifer Lopez y Ben Affleck firman contrato prematrimonial con una cláusula sexual

La cantante Jennifer Lopez (52) y el actor Ben Affleck (49) están a punto de ir al altar e iniciar una vida juntos, pero antes de casarse, la pareja debe atravesar por el famoso contrato prematrimonial, el cual ya ha sido filtrado a la prensa y ha salido a relucir un cláusula sexual que ha generado controversia. El contrato prematrimonial es un acuerdo que las parejas firmas antes de la ceremonia para dejar las cuentas claras en cuestión de fortunas, bienes, contratos y demás. Todo lo que se considere necesario para protegerse a sí mismos y a su matrimonio.

Sin embargo, en el caso de la cantante y actor esto nada tiene que ver con los millones que se han atesorado a lo largo de su carrera, sino con una condición en cuanto a su vida sexual. De acuerdo con el diario estadounidense ABC, una de las clausulas que implica este acuerdo y que ambos ya han firmado indica que deben tener relaciones sexuales mínimo cuatro veces a la semana.

Aunque no se ha revelado la razón que hay detrás de esto ha trascendido que JLo de 52 años ha sido quien lo ha solicitado con la intención de que no "se acabe la pasión" entre ellos o que surja alguna infidelidad de alguna de las dos partes. Recordemos que el matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer Garner terminó debido a una infidelidad por parte del actor que diera vida a 'Batman', aunque en un inició negó las versiones que llegaron a la prensa internacional al final la verdad salió a la luz: había engañado a la madre de sus hijos con su niñera y una productora. Quizá este sea el motivo que haya impulsado a la intérprete de 'Get right' a escribir esta cláusula en su contrato prematrimonial, aunque lo cierto es que todavía no se han hecho públicos los detalles de este mismo acuerdo.

La pareja se comprometió hace un par de semanas y la cantante fue quien dio la noticia por medio de su sitio web luego de que fuera captada luciendo un hermoso anillo de esmeralda que desató rumores de compromiso. Esta noticia era una de las más esperadas en la industria del entretenimiento desde que ambos decidieron darse una segunda oportunidad en el amor en mayo de 2021, hasta el momento no han revelado detalles de su boda, sin embargo fuentes cercanas a la pareja han confirmado que Jennifer y Ben no tienen prisa por la celebración.