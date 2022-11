Jennifer Lopez habló sobre la relación de ella y Ben Affleck con Jennifer Garner

Instagram: @jlo

La cantante y actriz Jennifer Lopez fue fotografiada y entrevistada en la revista ‘Vogue’ para la edición de diciembre que empezó a circular este martes y en la que habla de cómo encontró la felicidad después de todo... o como se dice en inglés, “how Jennifer Lopez found happily ever after”.

En el artículo se refirió a ‘Atlas’, la película de Brad Peyton en la que trabaja y que muy pronto llegará a Netflix. También, hizo una que otra revelación.

Por ejemplo, admitió que tomará legalmente el apellido de su esposo, Ben Affleck, aunque es probable que las personas la sigan llamando JLo. Sin embargo, no quiere perder el romanticismo:

Me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos encontrados al respecto, y eso también está bien. Pero siento que es romántico. Me transmite tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica.

Dicha relación ha estado en boca de todos desde hace casi veinte años, cuando fueron novios y justo antes de llegar al altar disolvieron el compromiso. Sin embargo, hoy demuestran que el amor perdura, se transforma y espera.

Cada uno hizo su propia familia, ella se casó con Marc Anthony y tuvieron dos hijos; también tuvo una relación muy mediática con el ex beisbolista Alex Rodríguez. Affleck, por su parte, se casó con la también actriz Jennifer Garner.

Frente a ella también tiene una opinión, y es que no lo piensa dos veces al afirmar que la intérprete de Jenna en ‘13 going on 30’ es “una estupenda madre y juntos hacen funcionar la crianza compartida”.

Lo cierto es que a los actores siempre los han admirado sus fans por la misma razón, pues han dejado de lado cualquier conflicto personal para defender el bienestar de sus hijos.

