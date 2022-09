Jennifer Lopez estaría preocupada por su matrimonio con Ben Affleck, te contamos los detalles

Esta es una de las fotografías de JLo y Ben Affleck el día de su boda.

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece sacada de un cuento. Fueron novios cuando estaban muy jóvenes y antes de llegar al altar se separaron; cada uno rehízo su vida y formó una familia, para luego, 20 años después, reencontrarse y dar el ‘sí’ definitivo.

La pareja se casó en julio de este año en una ceremonia íntima llevada a cabo en Las Vegas. Sin embargo, hicieron otra boda más grande en agosto y la luna de miel tuvo lugar en Italia.

Jey Shetty, el encargado de oficiar la ceremonia, le dijo a ‘Entertainment Tonight’ que "fue un honor” llevar a cabo su papel: "Fue absolutamente hermoso. Y voy a dejar que compartan más. Pero fue realmente especial, es hermoso celebrar el amor".

A tan solo un mes de haber ocurrido, ya empezaron a circular rumores de una crisis e incluso hay medios internacionales que replican declaraciones de una fuente cercana a la pareja en las que se afirma que Lopez está preocupada por su esposo: “Jen no quiere asfixiar a Ben, pero sabe que no debería ser ella quien haga todo el trabajo. Ben tiene algunos problemas bien documentados cuando se trata de fiestas y juegos de azar, y a ella le preocupa que vuelva a sus viejas costumbres”, cita ‘Heat World’.

No obstante, parece ser que esa información llegó a oídos de la cantante porque decidió por fin publicar fotos del matrimonio en su página web y narró el día tan especial que vivieron:

La verdad es que la historia de cada uno es diferente y todos tenemos nuestros caminos por recorrer. No hay dos personas iguales. Pero para nosotros este fue el momento perfecto. Nunca nada me pareció más correcto, y sabía que finalmente nos estábamos ‘estableciendo’ de una manera que solo puedes hacer cuando entiendes la pérdida y la alegría, y has batallado lo suficiente como para nunca dar por sentado las cosas importantes o dejar que las insignificantes se conviertan en molestias del día que se interponen en el camino de abrazar cada precioso momento. Nos encontramos en ese tiempo tan deseado de la vida: tener gratitud por todo lo que la vida nos ha mostrado, incluso sus pruebas y tribulaciones. Esa noche realmente fue el paraíso...