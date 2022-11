Jennifer Lopez admite que pensó que "iba a morir" tras ruptura con Ben Affleck

La historia de Jennifer Lopez (Nueva York, 53 años) y Ben Affleck (Berkeley, California, 50 años) se sigue escribiendo después de más de 20 años. Cuando parecía que una de las parejas más famosas de Hollywood ya había exprimido al máximo su reconciliación y posterior boda, la cantante vuelve a sorprender contando los detalles de sus inicios en 2002 y de su ruptura apenas dos años después, cuando parecían estar en su mejor momento.

Dos décadas después, Lopez abre su corazón y confiesa que su noviazgo no comenzó con un flechazo a primera vista: “Lo que sucedió es que, mientras trabajábamos juntos, nos hicimos muy buenos amigos”, explicó en su primera entrevista para una emisora de radio dentro de la plataforma Apple Music.

Se conocieron durante el rodaje de la película Gigli (2002), pero por aquel momento, ella estaba casada con el coreógrafo Chris Judd, aunque la química frente y detrás de cámaras era innegable. “Nos dimos cuenta de que estábamos locos el uno por el otro. Entonces, estaba saliendo de una relación. Pero es como si lo supieras, es como: ‘Esta es la persona con la que quiero estar’. Y fue creciendo con el tiempo”, añadió sobre el inicio de aquella relación.

Bennifer, como fueron bautizados entonces, era la pareja del momento. Y de un día para otro, todo se acabó. “Fue muy doloroso después de separarnos. Una vez que cancelamos la boda, hace 20 años, fue el momento más angustioso más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir“, relata la actriz.

De hecho, relata que durante un tiempo dejó de interpretar las canciones de su repertorio basadas en su relación con Affleck porque le recordaban a él, porque le resultaba “doloroso”. “Ahí había una parte de mí que tuve que apartar para poder sobrevivir. Fue una técnica de supervivencia, sin duda”, recuerda.

El dolor no se marchó pronto: “Aquello me lanzó a una espiral durante los siguientes 18 años en los que, simplemente, no pude hacer nada bien. Ahora, 20 años después, tiene un final feliz”. 18 años en los que, pese a todo ese dolor del que habla, Lopez participó en más de una docena de series y películas, sacó discos, dio centenares de conciertos (entre ellos en el intermedio de la Super Bowl) y encontró el amor junto al cantante Marc Anthony (con quien se casó y tuvo dos hijos) y al deportista Alex Rodriguez, con quien llegó a prometerse.

Muchos años, relaciones y matrimonios después, Lopez y Affleck volvieron a reencontrarse para reescribir una historia de amor ya iniciada. Una segunda oportunidad que, según se han encargado de airear sus protagonistas a bombo y platillo en redes sociales, se parece mucho a un cuento de hadas. La pareja confirmó su reconciliación en abril de 2021, cuando la cantante cortó con el exjugador de beisbol Alex Rodríguez, y Affleck hizo lo mismo con la actriz Ana de Armas. Un año después, JLo y el protagonista de Batman se comprometieron y apenas un mes después se casaron en una boda en Las Vegas. Otro mes más tarde celebraron una ceremonia con amigos y familiares que duró tres días.

El viernes pasado, Lopez anunció el lanzamiento de su nuevo disco This is Me... Now, que, tal y como ha contado, será una versión actualizada de su lanzamiento de 2002 titulado This is Me... Then, y que se centrará en el amor verdadero: “Todo el mensaje del álbum es que este amor existe. Si has perdido la esperanza y te has dado por vencido… No lo hagas. El amor verdadero existe y algunas cosas duran para siempre y eso es real”. Todo en su edulcorada relación parece un sueño y, ahora, la intérprete de Let’s Get Loud se va a encargar de ponerle sonido a estas vivencias: “Capturo este momento, en el que me volví a reunir con el amor de vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre”.

JLo quiere transmitir un mensaje al mundo sobre cómo se ha sentido en todo este proceso: “Eso requiere mucha vulnerabilidad. Pero eso no puede detenerme, y algunas partes me asustan. Y creo que también asustan a Ben. Él dice: ‘Oh, ¿de verdad quieres decir estas cosas?’, y yo le respondo: ‘No sé de qué otra manera hacerlo, bebé”. Al fin y al cabo, ambos cantarán esas canciones porque, como admite Lopez con orgullo en la charla “él se sabe todas las letras” de todos sus temas.