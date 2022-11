Jennifer Aniston: relaciones amorosas a lo largo de su vida

Justin Theroux – Siete años de relación y dos y medio de matrimonio alumbraron la relación entre la protagonista de Friends y el guionista y actor de series como The Leftovers, que comunicaron en 2018 su separación amistosa. El eco mediático de la ruptura fue censurado por Aniston, que tuvo que enfrentarse a titulares como “Jen no puede mantener a su hombre” o “Jen rechaza tener un bebé porque es egoísta y se centra en su carrera”. “Cuando una pareja se separa en Hollywood, es a la mujer a la que se desprecia. La mujer queda triste y sola. Ella es el fracaso”, se lamentó en una entrevista.

Brad Pitt – Fueron la pareja dorada por antonomasia en Hollywood entre 1998 y 2005, que se dieron el ‘sí, quiero’ en el 2000, y cuyo escandaloso divorcio dio paso a uno de los episodios más comentados. Tanto es así, que su reencuentro el pasado año en los premios del sindicato de actores de Hollywood, retratados juntos y en público por primera vez en más de una década, despertó los deseos y fantasías de hordas de fans que clamaban en las redes sociales por una hipotética reconciliación de sendas estrellas. Pitt confesó en 2011 que su matrimonio con Aniston era “aburrido” y que buscaba “una vida más interesante” junto a Angelina Jolie.

Paul Rudd – Otro compañero de reparto en la mítica sitcom pero a quien Aniston conoció con anterioridad, cuando los dos actores, que parecen compartir también el secreto de la eterna juventud, empezaban a abrirse paso en Hollywood. “Teníamos como 12 años cuando estuvimos juntos”, explicó la californiana, que ha compartido reparto con Rudd a lo largo de los años en películas como Mucho más que amigos y Locura en el paraíso, y que sigue celebrando públicamente los cumpleaños de su amigo en sus redes sociales.

John Mayer – Su amor nació en febrero de 2008, en una de esas exclusivísimas fiestas celebradas tras la ceremonia de los Oscar, y se extendió hasta 2009. Según el mismo cantautor sugirió en una entrevista, la diferencia de edad (ella es ocho años mayor que él) fue una de las causas de su divorcio. “Siempre me lamentaré porque no durara más y algunas veces he deseado poder estar con ella. Pero no puedo cambiar el hecho de que yo necesitaba tener 32 años”. Hace unas semanas los tabloides se hicieron eco de una posible reconciliación entre Mayer y la actriz, después de que este le diera ‘Me gusta’ a varias publicaciones en redes sociales de Aniston.